Κίνηση στους δρόμους: Ανάσχεση χιλιομέτρων στον Κηφισό - Σημειωτόν τα οχήματα σε Κηφισίας

Με πολύωρες ανασχέσεις διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να «πρωταγωνιστεί» ξανά στις καθυστερήσεις, και ανάλογα προβλήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων.

Ειδικότερα, ο Κηφισός παρουσιάζει καθυστερήσεις από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη συμβολή με την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Στην Κηφισίας το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Κατεχάκη και φτάνει έως την Καποδιστρίου, κυρίως στο ανοδικό ρεύμα.

Στη Μεσογείων, από το μετρό Εθνικής Άμυνας η κυκλοφορία επιβραδύνεται αισθητά, και συνεχίζει έτσι μέχρι μεταξύ σταθμών Χολαργού και Νομισματοκοπείου και στα δύο ρεύματα.

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός

Την ίδια στιγμή, μεγάλες, καθυστερήσεις σημειώνει και η Αττική Οδός, συγκεκριμένα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/J16hifQT8H — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 11, 2026