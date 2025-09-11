Κίνηση στους δρόμους: Άνοιγμα σχολείων με κυκλοφοριακό κομφούζιο - Η κατάσταση στον Κηφισό

Μία ιδιαίτερη μέρα σήμερα για το κυκλοφοριακό, καθώς η πάντοτε επιβαρυμένη κίνηση στους δρόμους έρχεται να ενταθεί από την επέλαση γονέων, κηδεμόνων και σχολικών για το άνοιγμα των σχολείων σήμερα (11/9).
Η κατάσταση στον Κηφισό ανάλογη αυτού, καθώς ήδη από τη Λένορμαν ξεκινά το κυκλοφοριακό κομφούζιο, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας βραδυπορεί από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και το Μαρούσι.
Παράλληλα, εκκινώντας από το ίδιο ύψος της Αλεξάνδρας, η Μεσογείων παρουσιάζει επίσης αξιοσημείωτες καθυστερήσεις κυρίως στο ανοδικό ρεύμα, μέχρι την Αγία Παρασκευή.
«Φραγμένη» και η Ποσειδώνος από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, κατά την επέκτασή της.
Κίνηση στους δρόμους - Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό
Καλύτερη δεν είναι η εικόνα στην Αττική Οδό, όπου παρουσιάζεται επίσης έντονη συμφόρηση:
στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
- 15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού):
- 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
- 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.