Κίνηση στους δρόμους: Άνοιγμα σχολείων με κυκλοφοριακό κομφούζιο - Η κατάσταση στον Κηφισό

Μία ιδιαίτερη μέρα σήμερα για το κυκλοφοριακό, καθώς η πάντοτε επιβαρυμένη κίνηση στους δρόμους έρχεται να ενταθεί από την επέλαση γονέων, κηδεμόνων και σχολικών για το άνοιγμα των σχολείων σήμερα (11/9).

Η κατάσταση στον Κηφισό ανάλογη αυτού, καθώς ήδη από τη Λένορμαν ξεκινά το κυκλοφοριακό κομφούζιο, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας βραδυπορεί από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και το Μαρούσι.

Παράλληλα, εκκινώντας από το ίδιο ύψος της Αλεξάνδρας, η Μεσογείων παρουσιάζει επίσης αξιοσημείωτες καθυστερήσεις κυρίως στο ανοδικό ρεύμα, μέχρι την Αγία Παρασκευή.

«Φραγμένη» και η Ποσειδώνος από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, κατά την επέκτασή της.

Κίνηση στους δρόμους - Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό

Καλύτερη δεν είναι η εικόνα στην Αττική Οδό, όπου παρουσιάζεται επίσης έντονη συμφόρηση:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού):

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).