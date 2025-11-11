Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Ασφυκτικό μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα για την κίνηση στους δρόμους.

Reader symbol
Newsroom
κίνηση
Κίνηση επί του λεωφόρου Κατεχάκη | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Με μεγάλη δυσκολία διεξάγεται και σήμερα Τρίτη (11/11) η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να συγκεντρώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, την Κηφισίας και την Αττική Οδό.

Όπως αποτυπώνουν τα δορυφορικά δεδομένα της Google, ο Κηφισός σημειώνει μποτιλιάρισμα σε αμφότερα ρεύματα από την Ιερά Οδό, και δεν αποσυμφορείται μέχρι και τη συμβολή με την Αττική Οδό.

Την ίδια στιγμή η Κηφισίας, από την αρχή της στη λεωφ. Αλεξάνδρας έχει «παραλύσει» στο ρεύμα προς Αττική Οδό, έως και την συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο.

Κίνηση στους δρόμους - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, δύσκολη είναι και η κατάσταση στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

  • άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

στο ρεύμα προς Ελευσίνα

  • 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας

Περιφ. Υμηττού

  • 20'-25' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ