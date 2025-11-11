Κίνηση στους δρόμους: Ασφυκτικό μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

Με μεγάλη δυσκολία διεξάγεται και σήμερα Τρίτη (11/11) η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να συγκεντρώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, την Κηφισίας και την Αττική Οδό.
Όπως αποτυπώνουν τα δορυφορικά δεδομένα της Google, ο Κηφισός σημειώνει μποτιλιάρισμα σε αμφότερα ρεύματα από την Ιερά Οδό, και δεν αποσυμφορείται μέχρι και τη συμβολή με την Αττική Οδό.
Την ίδια στιγμή η Κηφισίας, από την αρχή της στη λεωφ. Αλεξάνδρας έχει «παραλύσει» στο ρεύμα προς Αττική Οδό, έως και την συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο.
Κίνηση στους δρόμους - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Παράλληλα, δύσκολη είναι και η κατάσταση στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις:
στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
- άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας
στο ρεύμα προς Ελευσίνα
- 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας
Περιφ. Υμηττού
- 20'-25' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας
