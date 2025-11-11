Κίνηση στους δρόμους: Ασφυκτικό μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

Με μεγάλη δυσκολία διεξάγεται και σήμερα Τρίτη (11/11) η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να συγκεντρώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, την Κηφισίας και την Αττική Οδό.

Όπως αποτυπώνουν τα δορυφορικά δεδομένα της Google, ο Κηφισός σημειώνει μποτιλιάρισμα σε αμφότερα ρεύματα από την Ιερά Οδό, και δεν αποσυμφορείται μέχρι και τη συμβολή με την Αττική Οδό.

Την ίδια στιγμή η Κηφισίας, από την αρχή της στη λεωφ. Αλεξάνδρας έχει «παραλύσει» στο ρεύμα προς Αττική Οδό, έως και την συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο.

Κίνηση στους δρόμους - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, δύσκολη είναι και η κατάσταση στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας

Περιφ. Υμηττού

20'-25' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας

Περιφ. Υμηττού 20'-25' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.