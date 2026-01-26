Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη η κυκλοφορία στον Κηφισό

Μία ακόμα ημέρα με αυξημένη κίνηση στους δρόμους βιώνουν οι οδηγοί στην Αθήνα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα σε πολλές λεωφόρους της πόλης.

Τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Μπουρναζίου με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και την Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη λεωφόρο Κηφισού, όπως επίσης στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου και τέλος και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα.

Χάρτης κίνησης

Στην Αττική οδό καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

