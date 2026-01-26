Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη η κυκλοφορία στον Κηφισό

Μία ακόμα ημέρα με αυξημένη κίνηση στους δρόμους βιώνουν οι οδηγοί στην Αθήνα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα σε πολλές λεωφόρους της πόλης.
Στην Αττική οδό καταγράφονται:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
- 15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,
- 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
- 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,
- 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.
