Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας - Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός

Μία ακόμα ημέρα με προβλήματα από την κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στην Αθήνα, καθώς πολλές μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλης έχουν κυριολεκτικά φρακάρει.

Στον Κηφισός καταγράφεται το μόνιμο καθημερινό πρόβλημα με τις ουρές χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα κινούνται σημειωτόν μεταξύ του κόμβου με την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται επίσης η λεωφόρος Κηφισίας σχεδόν στο σύνολό της, η λεωφόρος Μεσογείων σε μεγάλο μέρος της, ενώ πολλοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγγρού στο ρεύμα της ανόδου), καθώς και η Ποσειδώνος είναι επίσης φρακαρισμένοι.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση καταγράφονται:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Ανθούσα,

Άνω των 30΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Ανθούσα.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ο παρακάτω χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: