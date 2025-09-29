Κίνηση στους δρόμους: «Φραγμένος» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω βροχής

Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου έχουν «φράξει», με την κίνηση στους δρόμους να βλέπει σήμερα, με τα «πρωτοβρόχια» του Σεπτεμβρίου, σοβαρή συμφόρηση.
Όπως φαίνεται στον δορυφορικό χάρτη, ο Κηφισός έχει «κοκκινίσει» από το ύψος της Πέτρου Ράλλη μέχρι και την Αττική Οδό. Παράλληλα, η Κηφισίας κινείται «σημειωτόν», από του Ζωγράφου μέχρι και το Μαρούσι, ενώ ανάλογη είναι η κατάσταση τη Μεσογείων, που έχει «παραλύσει» από το ύψος του Πενταγώνου, έως και το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα και στην Αττική Οδό
Την ίδια στιγμή κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στην Αττική Οδό, που σημειώνει καθυστερήσεις:
προς Ελευσίνα:
- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
- 15΄- 20΄ Ανθούσα - Κηφισίας,
- 15΄-20΄ Αγία Παρασκευή - Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
προς Αεροδρόμιο:
- Άνω των 30΄ Φυλής - Κηφισίας,
- 20΄-25΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) - Κηφισίας.
