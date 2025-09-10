Κίνηση στους δρόμους: Φραγμένος ο Κηφισός - Συμφόρηση σε Μεσογείων και Κηφισίας

Ακόμα μία καθημερινή, ακόμα μία δύσκολη ημέρα για την κίνηση στους δρόμους, καθώς βρισκόμαστε στην πρωινή ώρα αιχμής, με τον Κηφισό, τη Μεσογείων και την Κηφισίας να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Συγκεκριμένα ο Κηφισός παρουσιάζει έντονη συμφόρηση ακόμα και από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, έως και τη συμβολή με την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά του.

Η Κηφισίας κινείται πολύ αργά από το ύψος της Πανόρμου έως και την Καποδιστρίου, ενώ η λεωφόρος Μεσογείων παρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση κατά τμήματα, από Κατεχάκη έως και το Metropolitan, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα.

Κίνηση στους δρόμους: Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια στιγμή, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνει η Αττική Οδός, και ειδικότερα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία

