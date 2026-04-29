Κίνηση στους δρόμους: Φρακαρισμένος ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε Αττική οδό

Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (29/4). Οι περισσότεροι κεντρικοί άξονες αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ο Κηφισός είναι στα κόκκινα, ενώ η κίνηση είναι αυξημένη και στην Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά.

Φρακαρισμένος ο Κηφισός κυρίως στο ρεύμα της ανόδου. Η κίνηση γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.

Συμφόρηση παρατηρείται και στην κάθοδο, με καθυστερήσεις κατά τμήματα από τη Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους κάθετους δρόμους που οδηγούν προς τον Κηφισό.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου, υπάρχουν προβλήματα, με το μεγαλύτερο βάρος να καταγράφεται στα τμήματα Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Νέου Ψυχικού.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Μεσογείων, ιδιαίτερα από το ύψος του Χολαργού προς το κέντρο, καθώς και στη λεωφόρο Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Στο κέντρο της Αθήνας, διαπιστώνονται καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη λεωφόρο Γαλατσίου και στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα ανόδου από την Ηλιούπολη προς το κέντρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο από το Παλαιό Φάληρο έως τη Νέα Σμύρνη και κατά τμήματα έως τον Πειραιά.

Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά διαπιστώνονται μεγάλες καθυστερήσεις με αυξημένη ροή οχημάτων στις εισόδους και εξόδους της πόλης.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης σε Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) αλλά και στη Λ.Σχιστού.

Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό με το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Άνω Λιόσια έως Κηφισίας, αλλά και προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία, Ανθούσα έως Κηφισίας καθώς και στον περοφερειακό Υμηττού από Αγία Παρασκευή έως Κύμης.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Ανω Λιόσια έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Αγία Παρασκευή έως Κύμης.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Ανω Λιόσια έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Αγία Παρασκευή έως Κύμης.

