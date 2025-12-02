Κίνηση στους δρόμους: Γεμάτος από νωρίς ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (2/12) επικρατεί έντονη κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με την αυξημένη κίνηση να δυσκολεύει σημαντικά τις μετακινήσεις των οδηγών.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου στο ρεύμα της ανόδου η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η ακινητοποίηση ενός φορτηγού στο ύψος της Λιοσίων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με τα προβλήματα να ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών και να φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα της καθόδου η εικόνα είναι μόλις λίγο καλύτερη, με την κίνηση να αυξάνεται από τις Τρεις Γέφυρες έως την Ιερά Οδό.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και σε άλλους μεγάλους δρόμους, όπως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Σχιστού, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Στο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο συμβάλλει και η 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί, που επιτείνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών–Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών–Λαμίας (από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη – έξοδος), κατά τμήματα

Πέτρου Ράλλη (στο ύψος Θηβών)

Αλεξάνδρας (άνοδος)

Μεσογείων (κάθοδος, κατά τμήματα)

Λ. Κηφισίας (άνοδος, στο Νέο Ψυχικό)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος, στο Μαρούσι)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Αχιλλέως / Μάρνη

Λ. Γαλατσίου

Λ. Βουλιαγμένης (στο ύψος Ελληνικού)

Λιμάνι Πειραιά

Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη

Λ. Σχιστού

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη:

Προς Αεροδρόμιο:

20'–25' από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας

5'–10' στην έξοδο προς Λαμία

Προς Ελευσίνα:

5'–10' στην έξοδο προς Λαμία

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5’-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/v1tZoZkojn — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 2, 2025