Κίνηση στους δρόμους για μία ακόμα ημέρα: Χάρτης με τις περιοχές που καταγράφονται προβλήματα

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας, καθώς μεγάλες οδικές αρτηρίες βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ο Κηφισός κατέχει για μία ακόμα ημέρα τα πρωτεία, καθώς από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό, καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.

Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν ακόμα σε τμήματα της Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, της Βασιλίσσης Σοφίας και της Μεσογείων.

Ακόμα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Χαΐδαρίου.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους στς 8:00 το πρωί της Δευτέρας: