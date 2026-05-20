Κίνηση στους δρόμους: Η γνωστή ταλαιπωρία στον Κηφισό - Οι δρόμοι με σοβαρές καθυστερήσεις

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής βλέπει άλλη μία ημέρα ταλαιπωρίας, με τον Κηφισό και πολλές άλλες οδικές φλέβες στο κέντρο και περιφερειακά σε έντονη συμφόρηση.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, στο «ποτάμι» η κίνηση των οχημάτων έχει ανασταλεί από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη συμβολή με την Αττική Οδό, με την εικόνα να είναι ανεπαίσθητα καλύτερη στο καθοδικό ρεύμα.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Φυλής - Από το ύψος της λεωφόρου Καματερού και για περίπου 5 χιλιόμετρα στο καθοδικό ρεύμα

Αχαρνών - Αργή κίνηση από την Αγίου Μελετίου έως τον σταθμό Κάτω Πατησίων

Αρδηττού/Βασιλέως Κωνσταντίνου - Από τη συμβολή με τη Βουλιαγμένης έως «Μέγαρο Μουσικής», ανοδικό ρεύμα

Ελ. Βενιζέλου προς Καρέα και Αλίμου Κατεχάκη - Από την πλατεία 28ης Οκτωβρίου έως και τη Χρυστοστόμου, ανοδικό ρεύμα