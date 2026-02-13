Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινη» η άνοδος του Κηφισού - Κομφούζιο σε Αρδηττού και Β. Κωνσταντίνου

Σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση παρουσιάζει η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, με ιδιαίτερα προβλήματα σε Κηφισό και στο «τρίγωνο» του Ζαππείου, ειδικά στην Αρδηττού και στη Β. Κωνσταντίνου.

Ειδικότερα ο Κηφισός σημειώνει μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη συμφόρηση να είναι πιο ασφυκτική στο ρεύμα προς Αττική Οδό.

Από την αρχή της, η άνοδος της Αρδηττού βλέπει τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν, ενώ η συνέχεια της, Βασιλέως Κωνσταντίνου, βρίσκεται επίσης στο κόκκινο, έως τη συμβολή με τη Β. Αλεξάνδρου.