Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός σε μεγάλο μέρος του - Ασφυκτιά η Κηφισίας

Η κίνηση στους δρόμους παρουσιάζει και σήμερα Τρίτη (9/12) μεγάλη συμφόρηση από νωρίς το πρωί, με ιδιαίτερο πρόβλημα σε Κηφισό, λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Ειδικότερα, στον Κηφισό η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται σημειωτόν, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην Κηφισίας το πρόβλημα ξεκινά, ως συνήθως, από το ύψος της Πανόρμου, και μνέχρι την Αγία Βαρβάρα στο ανοδικό ρεύμα.

Στην κάθοδο της Κηφισίας από την άλλη παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση μετά τη συμβολή με την Αττική Οδό, και μέχρι τα όρια του Χαλανδρίου. Στη Μεσογείων το πρόβλημα εκτείνεται σε αμφότερα ρεύματα ανά τμήματα, από την Εθνική Άμυνα έως το Νομισματοκοπείο.

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, στην Αττική Οδό παρουσιάζονται οι εξής καθυστερήσεις:

το ρεύμα προς Αεροδρόμιο - 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 9, 2025