Κίνηση στους δρόμους: «Κολλημένος» ο Κηφισός και η Αθηνών – Η εικόνα στους κεντρικούς άξονες της Αττικής

Η πρωινή αιχμή της Τετάρτης φέρνει τις αναμενόμενες προκλήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Με τον χάρτη να «κοκκινίζει» ήδη από τις πρώτες ώρες, οι οδηγοί καλούνται να επιστρατεύσουν υπομονή, καθώς οι βασικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου δοκιμάζουν τις αντοχές τους.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται για άλλη μια φορά στη Λεωφόρο Κηφισού. Το ρεύμα της ανόδου παρουσιάζει τη δυσκολότερη εικόνα, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση.

Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στα δυτικά. Η Λεωφόρος Αθηνών αντιμετωπίζει έντονη συμφόρηση, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθυστερώντας όσους κατευθύνονται προς την έξοδο της πόλης.

Σταδιακή είναι η αύξηση της ροής στους κεντρικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο και τα βόρεια προάστια. Κηφισίας και Μεσογείων: Η κίνηση πυκνώνει σταθερά, χωρίς όμως –προς το παρόν– να έχουν καταγραφεί ακινητοποιημένα οχήματα για μεγάλη διάρκεια.

Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη μέχρι να ολοκληρωθεί η πρωινή έξοδος των εργαζομένων.