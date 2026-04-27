Κίνηση στους δρόμους: «Κολλημένος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις λόγω τροχαίου στην Αττική Οδό

Με ταλαιπωρία για τους οδηγούς ξεκινά η νέα εβδομάδα με τον Κηφισό να βρίσκεται στα κόκκινα αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις σε Αττική οδό.

Μποτιλιάρισμα στην Αθήνα
Με προβλήματα στους δρόμους ξεκινά η εβδομάδα για τους οδηγούς. Ο Κηφισός είναι στα κόκκινα τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου και η Αττική οδός καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το τροχαίο έγινε μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης κίνηση υπάρχει στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος),Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος), στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) από Αχαρνές έως Φιλαδέλφεια και στην Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει κατά διαστήματα αυξημένη κίνηση σε: Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη), Λ. Κηφισίας (άνοδος), Λ. Κηφισίας (κάθοδος), Βασ. Σοφίας (άνοδος), Βασ. Σοφίας (κάθοδος).

