Κίνηση στους δρόμους: Κομφούζιο σε κεντρικές λεωφόρους - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Άλλη μία δύσκολη Δευτέρα για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής, καθώς η εβδομάδα ξημερώνει με προβλήματα στον Κηφισό, καθώς και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό σημειώνεται σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση ήδη από τη συμβολή με την Ιερά Οδό και έως την Αττική Οδό, σε αμφότερα ρεύματα. Στην Κηφισίας και τα δύο ρεύματα έχουν «παραλύσει» από το ύψους του σταθμού «Πανόρμου» και έως την Εθνικής Αντιστάσεως.

Στη Μεσογείων κατά τμήματα παρατηρείται σημαντική συμφόρηση, ξεκινώντας λίγο πριν τον σταθμό της Κατεχάκη και φτάνοντας έως το «Νομισματοκοπείο».

Κίνηση στους δρόμους: Που έχει «κλείσει» η Αττική Οδός

Την ίδια ώρα, η Αττική Οδός σημειώνει μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικότερα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/xlDyzqZa3O — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 8, 2025