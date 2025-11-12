Κίνηση στους δρόμους: «Κομφούζιο» στον Κηφισό και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζει και σήμερα, Τετάρτη (12/11) η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, με τον Κηφισό να έχει «κοκκινίσει» και προβλήματα να καταγράφουν Μεσογείων, Κηφισίας και Αττική Οδός.
Στον Κηφισό, η κίνηση προχωρά σημειωτόν από την Ιερά Οδό έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, και στα δύο ρεύματα, ενώ η Κηφισίας αντιμετωπίζει μεγάλες καθυστερήσεις από την Πανόρμου, και για 4 περίπου χιλιόμετρα ανοδικά.
Η Μεσογείων παράλληλα παρουσιάζει κατά τμήματα καθυστερήσεις από τον σταθμό «Κατεχάκη» έως και γύρω από τον σταθμό του Χολαργού.
Κίνηση στους δρόμους - Προβλήματα και στην Αττική Οδό
Την ίδια στιγμή στην Αττική Οδό παρουσιάζονται καθυστερήσεις:
στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
- Ανω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας
- 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία
στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία
- 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας
- Θρίλερ με τον θάνατο του 26χρονου Αχιλλέα: Έπεσε από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Μαρτυρία για τσακωμό
- Νίκη Λυμπεράκη για Καρβέλα: «Δεν συνέβη ποτέ, ήταν ηχητικό εφέ» - Τι ξεκαθάρισε για luben και τον «αερισμό»
- Εικόνες ντροπής στο Νοσοκομείο Ρίου: Περιστέρια τρώνε από πιάτα ασθενών
- Χριστούγεννα από τον Οκτώβριο - Το χρονικό μίας απελπισίας με λαμπιόνια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.