Κίνηση στους δρόμους: «Κομφούζιο» στον Κηφισό και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζει και σήμερα, Τετάρτη (12/11) η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, με τον Κηφισό να έχει «κοκκινίσει» και προβλήματα να καταγράφουν Μεσογείων, Κηφισίας και Αττική Οδός.

Στον Κηφισό, η κίνηση προχωρά σημειωτόν από την Ιερά Οδό έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, και στα δύο ρεύματα, ενώ η Κηφισίας αντιμετωπίζει μεγάλες καθυστερήσεις από την Πανόρμου, και για 4 περίπου χιλιόμετρα ανοδικά.

Η Μεσογείων παράλληλα παρουσιάζει κατά τμήματα καθυστερήσεις από τον σταθμό «Κατεχάκη» έως και γύρω από τον σταθμό του Χολαργού.

Κίνηση στους δρόμους - Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Την ίδια στιγμή στην Αττική Οδό παρουσιάζονται καθυστερήσεις:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Ανω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.