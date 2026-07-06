Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακή «ανακοπή» στον Κηφισό - Χαμός σε λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό

Άλλη μία δύσκολη εβδομάδα ξημερώνει για την κίνηση στους δρόμους, με την κυκλοφοριακή κατάσταση ιδιαίτερα επιβεβαρυμένη στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην Αττική Οδό.
Ειδικότερα, στο «ποτάμι», η κίνηση δείχνει κόκκινο σε αμφότερα ρεύματα μεταξύ της συμβολής με τη λεωφόρο Αθηνών, έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Η λεωφόρος Αθηνών σημειώνει συμφόρηση, από τη μία στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Ελαιώνα μέχρι λίγο μετά τη συμβολή με τη Θηβών. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου δύο χιλιόμετρα μετά το δημαρχείο Χαϊδαρίου, έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου.
Κίνηση στους δρόμους - Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός
Παράλληλα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις:
στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
- άνω των 30 ΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας
- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία
στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία
- 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας
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