Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας

Μεγάλη ταλαιπωρία προκαλεί και σήμερα στους οδηγούς η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, ειδικά στον Κηφισό και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου το απόγευμα της Παρασκευής (19/6).
Η Λεωφόρος Κηφισού, όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, είναι στο «βαθύ κόκκινο» από το ύψος του Ρέντη μέχρι την Κηφισιά, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία.
Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυκτιά» και το αθηναϊκό κέντρο
Τα προβλήματα όμως επεκτείνονται σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στην κάθοδο προς τη Γλυφάδα.
Την ίδια ώρα, επικρατεί απόλυτο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας. Οι βασικές αρτηρίες, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Αλεξάνδρας, αλλά και η κάθοδος της Συγγρού, είναι σχεδόν μπλοκαρισμένες.
- Η παραλία Ποτάμι στη Σάμο είναι η πιο επικίνδυνη στην Ελλάδα και έχει τον πιο απότομο βυθό
- Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε με ανανεωμένο καλοκαιρινό λουκ στα MAD VMA και ακόμα παραμιλάμε
- Πολυμήχανη Ελληνίδα ανακάλυψε τον μοναδικό τρόπο για να φάμε λαγοκέφαλο
- YouTuber πάει για ψάρεμα στα πιο μολυσμένα νερά της Αττικής - Τι βρήκε σε Ελευσίνα και Κηφισό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.