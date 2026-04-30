Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικές αρτηρίες - Έως και 20 λεπτά στην Αττική Οδό

Εξαιρετικά αυξημένη η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα στην Αττική, με σημαντικές επιβαρύνσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στον Κηφισό σε αμφότερα ρεύματα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος του Χαλανδρίου προς το κέντρο, με κατά τόπους καθυστερήσεις, ενώ πυκνή ροή παρατηρείται και στην άνοδο.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών, με δυσχέρεια στην κυκλοφορία από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο τμήμα από το Φάληρο έως τον Άλιμο, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Κίνηση στους δρόμους - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο σε βασικές αρτηρίες και καθυστερήσεις σε κομβικά σημεία, ενώ επιβραδύνσεις σημειώνονται και στην περιφερειακή Υμηττού.

Στην Αττική Οδό, η κυκλοφορία είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις της τάξης των 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στις εξόδους προς Λαμία.