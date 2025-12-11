Κίνηση στους δρόμους: Μίνι μποτιλιάσμα στο κέντρο από τρόλεϊ που «έμεινε»

Σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία προκλήθηκε στο κέντρο, όταν τρόλεϊ ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στο φανάρι στη συμβολή των οδών Αιόλου και Σταδίου.

Το περιστατικό που έλαβε χώρα λίγο πριν τις επτά το απόγευμα, προκάλεσε ταλαιπωρία στους οδηγούς που πέρναγαν από το συγκεκριμένο σημείο του κέντρου αφού προκλήθηκε κίνηση στους δρόμους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από ρεπορτάζ του Orange Press στο σημείο το όχημα μπλόκαρε και τη διάβαση, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των πεζών, ενώ οι επιβάτες είχαν ήδη αποβιβαστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για τρόλεϊ της γραμμής 5, ενώ ήδη έχουν κληθεί οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να απομακρυνθεί με ειδικό όχημα, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.