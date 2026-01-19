Μία εικόνα που δεν εκπλήσσει καθόλου εκτυλίσσεται σε κεντρικά οδικά σημεία της Αττικής, όπου είναι σχεδόν ακινητοποιημένα οχήματα λόγω της αυξημένης κίνησης.

Για άλλη μία ημέρα όσοι οδηγοί βρεθούν στο δρόμο, θα πρέπει να υπολογίσουν ότι θα καθυστερήσουν - μπορεί και σημαντικά - να φτάσουν στον προορισμό τους καθώς η κίνηση είναι στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό της Τροχαίας, Κηφισίας, Κηφισός, Συγγρού, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη και πολλά άλλα σημεία είναι απροσπέλαστα.

Αναλυτικά, τα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Αχιλλέως /Μάρνη

Λ. Βεΐκου

Λ. Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά)

Κίνηση στους δρόμους (19/01 - 09:20)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

προς Ελευσίνα

5'-10' στην έξοδο για Λαμία,

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας

προς αεροδρόμιο

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας

5'-10' στην έξοδο για Λαμία. Περιφ.Υμηττού

καθυστερήσεις 15΄-20΄ από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας

10'-15' στην έξοδο για Καρέα

Καθυστερήσεις:

Κηφισός: Κλειστή από σήμερα η δεξιά λωρίδα

Σημειώνεται πως σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό, Αττική Οδό και Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Στον Κηφισό, οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ σήμερα, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων του Κηφισού περιοχής Μοσχάτου - Ταύρου, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23–1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Λόγω εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 1,500 και 13,000, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 19-1-2026 έως 26-6-2026, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, περιοχών Δήμων Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής, ως εξής:

Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υφίσταται.

Τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ.

Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 19-1-2026 έως 30-4-2026 και κατά τις ώρες 10.00΄ έως 16.00΄, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ως εξής:

Στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Ελ. Βενιζέλου και τη Λεωφ. Ιασωνίδου.

Στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με τις οδούς Καραϊσκάκη και Ανεξαρτησίας.

Σε τμήμα της Λεωφ. Βουλιαγμένης μεταξύ των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Ανεξαρτησίας.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

