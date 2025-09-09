Κίνηση στους δρόμους: Το μποτιλιάρισμα γύρισε στην Αθήνα - Χαμός σε Κηφισό και Κηφισίας

Ακόμα ένα «βάπτισμα πυρός» για τους οδηγούς που έμειναν τον Αύγουστο να απολαμβάνουν την άδεια Αθήνα, καθώς η κίνηση στους δρόμους επιστρέφει στους γνωστούς πυρετώδεις ρυθμούς.

Και ποιος θα έκλεινε πρώτα παρά ο Κηφισός, ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφει ολική παράλυση από το ύψος της Ιεράς Οδού, έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, σε αμφότερα ρεύματα.

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζει και η Κηφισίας, με μεγάλο μποτιλιάρισμα ήδη από τη συμβολή με την Αλεξάνδρας, και για μεγάλο μήκος μέχρι να διοχετευτεί μέρος της κυκλοφορίας στην Εθνικής Αντιστάσεως.

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινη» και η Αττική Οδός

Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, συγκεκριμένα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας

στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού):

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/HtVaHOxDZk — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 9, 2025