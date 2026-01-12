Αντιμέτωποι με μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις είναι από το πρωί της Δευτέρας οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο, καθώς η κίνηση στους δρόμους έχει χτυπήσει για μία ακόμα φορά «κόκκινο».
Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, χρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Κηφισός που έχει πολύ αυξημένη κινηση -θυμίζοντας σε σημεία «πάρκινγκ»- από το Αιγάλεω έως τη Λυκόβρυση.
Παράλληλα, καθυστερήσεις και πυκνή ροή καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, καθώς και στο σημείο τομής με την Αττική Οδό. Προβλήματα υπάρχουν σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας και σε άλλους δρόμους στο κέντρο της πόλης.
