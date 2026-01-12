Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις από Αιγάλεω έως Λυκόβρυση

Στο «κόκκινο» για μία ακόμα ημέρα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, με καθυστερήσεις από το Αιγάλεω έως τη Λυκόβρυση.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό (Φωτογραφία αρχείου) | Intime
Αντιμέτωποι με μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις είναι από το πρωί της Δευτέρας οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο, καθώς η κίνηση στους δρόμους έχει χτυπήσει για μία ακόμα φορά «κόκκινο».

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, χρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Κηφισός που έχει πολύ αυξημένη κινηση -θυμίζοντας σε σημεία «πάρκινγκ»- από το Αιγάλεω έως τη Λυκόβρυση.

Παράλληλα, καθυστερήσεις και πυκνή ροή καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, καθώς και στο σημείο τομής με την Αττική Οδό. Προβλήματα υπάρχουν σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας και σε άλλους δρόμους στο κέντρο της πόλης.

