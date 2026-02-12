Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε κεντρικά σημεία - Πού είναι στο «κόκκινο»

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στους δρόμους σήμερα, Πέμπτη (12/02), το πρωί με πολλούς κεντρικούς άξονες να είναι σχεδόν απροσπέλαστοι, λόγω και της ισχυρής βροχής που έφερε η κακοκαιρία.
Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από τους δρόμους, αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
- Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
- Θηβών
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Σταδίου
- Βασ. ΑμαλίαςΛ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα:
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
