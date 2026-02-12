Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε κεντρικά σημεία - Πού είναι στο «κόκκινο»

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής για άλλη μία ημέρα. Ποια σημεία να αποφύγετε

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους | INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
  • Α-
  • Α+

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στους δρόμους σήμερα, Πέμπτη (12/02), το πρωί με πολλούς κεντρικούς άξονες να είναι σχεδόν απροσπέλαστοι, λόγω και της ισχυρής βροχής που έφερε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από τους δρόμους, αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία: 

  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)                
  • Λ. Κηφισού ( Ανοδος)                
  • Λ. Κηφισού (-κάθοδος)                
  • Θηβών
  • Μεσογείων                
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
  • Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)                
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος)                
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)                
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)                
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)                
  • Βασ. Κωνσταντίνου                
  • Καλλιρρόης
  • Σταδίου                
  • Βασ. ΑμαλίαςΛ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)   
  • Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)    
Κίνηση στους δρόμους (12/02 - 08:00)
Κίνηση στους δρόμους (12/02 - 08:00)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα: 

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
  • <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. <a href="https://t.co/6CQPi3UMO8">https://t.co/6CQPi3UMO8</a></p>&mdash; Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) <a href="https://twitter.com/aodostraffic/status/2021821207650226339?ref_src=twsrc%5Etfw">February 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ