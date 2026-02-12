Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε κεντρικά σημεία - Πού είναι στο «κόκκινο»

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στους δρόμους σήμερα, Πέμπτη (12/02), το πρωί με πολλούς κεντρικούς άξονες να είναι σχεδόν απροσπέλαστοι, λόγω και της ισχυρής βροχής που έφερε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από τους δρόμους, αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Κηφισού (-κάθοδος)

Θηβών

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Σταδίου

Βασ. ΑμαλίαςΛ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)

Κίνηση στους δρόμους (12/02 - 08:00)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

