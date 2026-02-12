Συναγερμός στο Μετρό «Σύνταγμα»: Πτώση ατόμου στις ράγες

Άτομο έπεσε στις ράγες της στάσης του Μετρό Σύνταγμα, όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωσή της.
Το συμβάν έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (12/02), στη γραμμή 2 του Μετρό.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του ατόμου ή για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στις ράγες.
Η κυκλοφορία διεξάγεται, προσωρινά, στα τμήματα Ανθούπολη - Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό.
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.
Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.
