Κίνηση στους δρόμους: Ο Κηφισός στο «κόκκινο» – Μπλοκαρισμένη η Αθήνα

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται την τελευταία ώρα στον Κηφισό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος της Κηφισιάς και συνεχίζεται στη Λυκόβρυση και τη Μεταμόρφωση, ενώ η ταλαιπωρία φτάνει μέχρι και το Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η εικόνα δεν είναι καλύτερη και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, καθώς δυσκολίες καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Κηφισίας και στη Μεσογείων, ενώ αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται και στις λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην οδό Σταδίου, αλλά και στον Πειραιά, όπου η πρόσβαση προς το λιμάνι γίνεται με δυσκολία.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς υπομονή και προσοχή, ενώ όπου είναι εφικτό προτείνεται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του οδικού δικτύου.