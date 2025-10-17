Κίνηση στους δρόμους: «Παράλυτος» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Μεσογείων και Κηφισίας

Ακόμα μία ημέρα με ασφυκτική κίνηση στους δρόμους, με τον Κηφισό, τις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων να καταγράφουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται σημειωτόν από τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών έως το Πανόραμα και στα δύο ρεύματα, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα στην Κηφισίας από την Πανόρμου έως και την Καποδιστρίου.

Στη Μεσογείων, ιδιαίτερη συμφόρηση παρουσιάζει το τμήμα ανάμεσα στον σταθμό της Εθνικής Άμυνας και του Νομισματοκοπείου, ενώ από εκεί και πέρα «ελευθερώνεται» η κίνηση.

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζει και η Αττική Οδός, συγκεκριμένα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25'-30' από Φυλής έως Κηφισίας

10'-15' στην έξοδο για Λαμία

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' στην έξοδο για Λαμία

5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25'-30' από Φυλής έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' στην έξοδο για Λαμία,

5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 17, 2025