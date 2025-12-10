Κίνηση στους δρόμους: Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σήμερα

H κίνηση στους δρόμους της Αθήνας παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η κάθοδος της Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών και στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη, όπως και στην Αττική Οδό με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, όπου από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Πεντέλης καταγράφονται τμηματικά προβλήματα.

Κίνηση στους δρόμους, 10/12/2025

Στη Μεσογείων, η κάθοδος κατά μήκος του Χολαργού παραμένει φορτωμένη, ενώ στην Κατεχάκη, από Ηλιούπολη προς Βύρωνα, οι καθυστερήσεις είναι αισθητές.

Στην άνοδο της Συγγρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου η κίνηση είναι έντονη, ενώ στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο τμήμα από τον Άγιο Διονύσιο έως τη Δημητρίου Γούναρη, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού

καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/orRpk2z7oM — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 10, 2025

Οι καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα τριάντα λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα η αναμονή κυμαίνεται μεταξύ δεκαπέντε και είκοσι λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στην Περιφερειακή Υμηττού, τέλος, οι οδηγοί χρειάζονται επιπλέον δεκαπέντε με είκοσι λεπτά για να διανύσουν το τμήμα από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας.