Κίνηση στους δρόμους: Πρωί Πέμπτης με μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας

Άλλη μία ημέρα καθυστερήσεων για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία σε κεντρικές οδικές φλέβες.

Ο Κηφισός, σε μεγάλο μέρος του παρουσιάζει συμφόρηση. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Ιεράς Οδού, ενώ ο στοίχος των αυτοκινήτων πηγαίνει σημειωτόν από τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τις εξόδους στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Κηφισίας κατά τον κανόνα παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις από την Πανόρμου και πάνω, μέχρι τη συμβολή της Καποδιστρίου, ενώ στη Μεσογείων ανά τμήματα από Κατεχάκη έως και την Αγία Παρασκευή τα οχήματα κινούνται απελπιστικά αργά.

Κίνηση στους δρόμους: Συμφόρηση και στην Αττική Οδό

Παράλληλα, στην Αττική Οδό παρουσιάζονται επίσης μεγάλες καθυστερήσεις, και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού. https://t.co/AH8XW3FhS8 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 13, 2025