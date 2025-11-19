Προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους σε πολλές περιοχές της Αθήνας καταγράφονται το πρωί της Τετάρτης (19/11).

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο», καθώς από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν.

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται:

Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν ακόμα σε μεγάλα τμήματα της Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλίσση Σοφίας και στη Μεσογείων.

Ακόμα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Νέου Κόσμου.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους στις 9:30 το πρωί της Τετάρτης (19/11):