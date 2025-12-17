Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν από νωρίς στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Πώς διεξάγεται η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Κίνηση στους δρόμους | Eurokinissi
Με δυσκολία διεξάγεται και σήμερα, Τετάρτη (17/12) η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να γεμίζει με οχήματα από νωρίς το πρωί.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στην κάθοδο από την Νέα Ιωνία μέχρι και το ύψος του Αιγάλεω.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση δείχνει καλύτερη μέχρι στιγμής, με καθυστερήσεις να παρατηρούνται  κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου στην κάθοδο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο με καθυστερήσεις 20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5'-10΄ σημειώνονται και στις εξόδους για Λαμία.

 

ΕΛΛΑΔΑ