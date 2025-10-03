Κίνηση στους δρόμους: «Σημειωτόν» στον Κηφισό - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση στους δρόμους το πρωί της Παρασκευής (3/10) στην Αθήνα, με τον Κηφισό να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο «πάρκινγκ» μετά από πέντε τροχαία, την ώρα που στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις της τάξης των 20 λεπτών.

Ειδικότερα, στον Κηφισό, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στο κομμάτι της καθόδου, από τον κόμβο με την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών, εξαιτίας των πέντε τροχαίων ατυχημάτων.

Σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, η αρμόδια διαχειρίστρια εταιρεία ενημερώνει πως υπάρχουν «καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15'-20' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας».

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15'-20' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 3, 2025

Παράλληλα, «κόκκινη» είναι και η Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Πανόρμου, το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα και στην Αρδηττού και, κατά διαστήματα, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι.