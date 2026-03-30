Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν στον Κηφισό λόγω δύο τροχαίων - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Με άλλο ένα δύσκολο πρωινό Δευτέρας έρχονται αντιμέτωποι οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, σήμερα 30 Μαρτίου, καθώς εντοπίζεται αυξημένη κίνηση.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί ήδη στον Κηφισό, με την κατάσταση να φτάνει στο κόκκινο κυρίως στην κάθοδο, λόγω δύο τροχαίων, που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί. Το ένα εξ αυτών στο ύψος του Περιστερίου και το άλλο στο ύψος του ΚΤΕΛ-λεωφόρου Αθηνών. Από τα τροχαία ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.



Κίνηση παρατηρείται και από το ύψος της Αττικής Οδού, έχοντας σχηματιστεί ουρά 8,5 χλμ.

Οι οδηγοί βιώνουν ταλαιπωρία και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.



Σχεδόν σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.