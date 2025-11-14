Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν τα οχήματα σε κεντρικούς δρόμους - Χάρτης με τις «κόκκινες» περιοχές

Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί σε πολλές περιοχές της Αθήνας, καθώς η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Παρασκευής προκαλεί προβλήματα.
Ο Κηφισός βρίσκεται και πάλι στο «κόκκινο», καθώς από το ύψος τον κόμβο με την Αττική Οδό έως και τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν.
Παράλληλα, στην Αττική Οδό, καταγράφονται:
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας και 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.
Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν ακόμα σε μεγάλα τμήματα της Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, της Βασιλίσσης Σοφίας και της Μεσογείων.
Ακόμα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Περιφερειακή Υμηττού, μεταξύ Λεωφόρου Μεσογείων και Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αττική Οδό.
Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους
Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους στς 8:30 το πρωί της Παρασκευής:
