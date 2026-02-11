Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν τα οχήματα στον Κηφισό - Χαμός σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισίας

Μεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάζει και σήμερα η κίνηση στους δρόμους, με τον Κηφισό να καταγράφει τις γνωστές εικόνες, και ιδιαίτερο πρόβλημα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, συνεχίζοντας στην Κηφισίας.
Ήδη από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών το «ποτάμι» παρουσιάζει τα μέγιστα επίπεδα κίνησης, η οποία προχωρά πολύ αργά έως και τη συμβολή με την Αττική Οδό.
Από την άλλη, η Βασιλέως Κωνσταντίνου σημειώνει τεραστια συφόρηση από την αρχή της, στο ρεύμα προς Ζωγράφου, ενώ συνεχίζοντας, στην Κηφισίας επικρατεί το αδιαχώρητο γύρω από τη συμβολή με την Πανόρμου, και ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Αγία Βαρβάρα.
