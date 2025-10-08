Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Χάρτης δείχνει πού καταγράφονται προβλήματα

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στην Αθήνα για μία ακόμα ημέρα, καθώς τα οχήματα κινούνται σημειωτόν σε μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλης.

Όπως πάντα, ο Κηφισός αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί, μεταξύ του κόμβου με την Αττική Οδό και την Ιερά Οδό.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται παράλληλα η λεωφόρος Κηφισίας σε μεγάλο τμήμα της, η λεωφόρος Μεσογείων, ενώ πολλοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας, Συγγρού στο ρεύμα της ανόδου, Πειραιώς), καθώς και η Ποσειδώνος.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση καταγράφονται:

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο:

άνω των 45' από Φυλής έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης: