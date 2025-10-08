Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Χάρτης δείχνει πού καταγράφονται προβλήματα

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στην Αθήνα για μία ακόμα ημέρα, καθώς τα οχήματα κινούνται σημειωτόν σε μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλης.
Όπως πάντα, ο Κηφισός αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί, μεταξύ του κόμβου με την Αττική Οδό και την Ιερά Οδό.
Στο «κόκκινο» βρίσκονται παράλληλα η λεωφόρος Κηφισίας σε μεγάλο τμήμα της, η λεωφόρος Μεσογείων, ενώ πολλοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας, Συγγρού στο ρεύμα της ανόδου, Πειραιώς), καθώς και η Ποσειδώνος.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση καταγράφονται:
Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο:
- άνω των 45' από Φυλής έως Κηφισίας.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
- 15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης:
- Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.