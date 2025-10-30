Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Οι περιοχές που καταγράφονται προβλήματα

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων καταγράφεται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, καθώς μία ακόμα ημέρα οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έρχονται αντιμέτωποι με την κίνηση στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό καθυστερήσεις καταγράφονται από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι το ύψος της Φιλαδέλφειας.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/IzMHNUdz8Z — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 30, 2025

Παράλληλα, σημειωτόν κινούνται τα οχήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Περιφερειακή Υμηττού και στη Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Νέου Κόσμου.

Κίνηση στους δρόμους καταγράφεται όμως και σε κεντρικά σημεία του Πειραιά.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Πέμπτης: