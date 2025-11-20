Μία ακόμα ημέρα με κίνηση στους δρόμους, καθώς το πρωί της Πέμπτης (20/11) σε πολλές περιοχές της Αθήνας καταγράφονται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Ο Κηφισός βρίσκεται και πάλι στο «κόκκινο», καθώς από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5'-10' στην έξοδο για Λαμία, 5'-10' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 20, 2025

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται ακόμα σε μεγάλο μέρος της Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Μεσογείων.

Ακόμα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Περιφερειακή Υμηττού, στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Νέου Κόσμου, σε τμήματα της Ποσειδώνος, στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, σε τμήματα της Πειραιώς στο ρεύμα προς Ομόνοια και στην Αλεξάνδρας.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους λίγο πριν τις 8:30 το πρωί της Πέμπτης (20/11):