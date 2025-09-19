Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» κεντρικές λεωφόροι - Πού καταγράφονται προβλήματα

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται για μία ακόμα ημέρα στην Αθήνα, καθώς κεντρικοί δρόμοι βρίσκονται στο «κόκκινο».

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό καταγράφεται αυξημένη κίνηση των οχημάτων από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, καθυστερήσεις καταγράφονται:

Προς Αεροδρόμιο:

25'-30' από Φυλής έως Κηφισίας,

20'-25' από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, στην Πειραιώς στην περιοχή της Ομόνοιας, στη Σταδίου και σε άλλες κεντρικές οδούς της Αθήνας.

Κίνηση στους δρόμους: Χάρτης με την κατάσταση στην Αθήνα

Η κίνηση στους δρόμους στις 9:00 το πρωί της Παρασκευής: