Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» κεντρικές λεωφόροι - Πού καταγράφονται προβλήματα

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (24/09) σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το κέντρο της Αθήνας και τον Κηφισό να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Ψυχικού, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κυκλοφορία στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας (τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο) και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στον Κηφισό, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στα δύο ρεύματα, με πολύ χαμηλές ταχύτητες να καταγράφονται από τη Λένορμαν έως τη Φιλαδέλφεια, αλλά και στο τμήμα προς το Περιστέρι.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση εντοπίζεται επίσης στην Αθηνών–Κορίνθου και στη Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Αθηνών–Λαμίας, από την περιοχή της Αθήνας έως τον κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα.

Προβλήματα στην κίνηση εντοπίζονται και στο λιμάνι του Πειραιά, με πυκνή ροή οχημάτων στους γύρω δρόμους. Σημαντικές καθυστερήσεις, που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά, σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως τη Λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/xWbq2njjJt — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 24, 2025

Κίνηση στους δρόμους: Χάρτης με την κατάσταση στην Αθήνα

Η κίνηση στους δρόμους στις 08:30 το πρωί της Παρασκευής:

