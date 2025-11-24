Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» κεντρικές λεωφόροι - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Με ταλαιπωρία για τους οδηγούς ξεκίνησε η εβδομάδα καθώς από νωρίς το πρωί η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, με αρκετούς δρόμους να έχουν «κοκκινίσει» και τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ημέρας.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.
Σημάδια συμφόρησης εμφανίζονται κατά τόπους και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ αυξημένη ροή οχημάτων σημειώνεται και στη Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο – ειδικότερα από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας – καθώς και στην έξοδο προς Λαμία.
Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο διαμορφώνονται ως εξής:
- 5'–10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας
- 5'–10' στην έξοδο για Λαμία
