Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» κεντρικές οδικές αρτηρίες - Πού καταγράφονται προβλήματα

Μία ακόμα ημέρα με κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στην Αθήνα, με κεντρικές οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Στον Κηφισό καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία από το ύψος της Πέτρου Ράλλη και ανά τμήματα μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται:

προς Ελευσίνα 5'-10' στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας.

προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, στην Αρδητού και στη βασιλέως Κωνσταντίνου, σε τμήματα της Μεσογείων, καθώς και σε τμήματα της βασιλίσσης Σοφίας, της Συγγρού και της Πειραιώς.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους

Χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 9:30 το πρωί της Τρίτης: