Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι - Πού καταγράφονται προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (22/12), με πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στο «κόκκινο».
Ο Κηφισός έχει «φρακάρει» για ένα ακόμα πρωινό, από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, ενώ προβλήματα καταγράφονται σε μεγάλα τμήματα των λεωφόρων Μεσογείων, Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας.
Προβλήματα επίσης καταγράφονται σε δρόμους τοπυ κέντρου, όπβως η Σταδίου και η Μάρνη.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται:
- Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
- Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Χάρτης δείχνει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (22/12), στις 8:30:
- Για παράνομες επιδοτήσεις ελέγχεται αγροτοσυνδικαλιστής από τα μπλόκα: 122.000 για ανύπαρκτα χωράφια
- Πότε θα ανακοινώσει το κόμμα η Καρυστιανού: Το ποσοστό που «κλειδώνει»
- Η σκοτεινή θεωρία για τον πατέρα του Κέβιν στο Home Alone αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις την ταινία
- Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια που έπαιξε σε 4 ταινίες και εξαφανίστηκε από παντού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.