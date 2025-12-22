Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι - Πού καταγράφονται προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (22/12), με πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ο Κηφισός έχει «φρακάρει» για ένα ακόμα πρωινό, από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, ενώ προβλήματα καταγράφονται σε μεγάλα τμήματα των λεωφόρων Μεσογείων, Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα επίσης καταγράφονται σε δρόμους τοπυ κέντρου, όπβως η Σταδίου και η Μάρνη.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 22, 2025

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Χάρτης δείχνει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (22/12), στις 8:30: