Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι - Πού καταγράφονται προβλήματα

Ένα ακόμα πρωί με κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Χάρτης με τις περιοχές που καταγράφονται προβλήματα.

Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους | Eurokinissi
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (22/12), με πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ο Κηφισός έχει «φρακάρει» για ένα ακόμα πρωινό, από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, ενώ προβλήματα καταγράφονται σε μεγάλα τμήματα των λεωφόρων Μεσογείων, Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα επίσης καταγράφονται σε δρόμους τοπυ κέντρου, όπβως η Σταδίου και η Μάρνη.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται:

  • Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
  • Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Χάρτης δείχνει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (22/12), στις 8:30:

χάρτης

