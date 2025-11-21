Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και κέντρο - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε το πρωινό της Παρασκευής (21/11) στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Επιβραδύνσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα πυκνή είναι η κίνηση στην Αθηνών–Κορίνθου/Λ. Αθηνών και στα δύο ρεύματα, στην Αθηνών–Λαμίας από την Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη (έξοδος), καθώς και από τον κόμβο Καλυφτάκη έως την Αθηνών (είσοδος). Μεγάλη συμφόρηση παρατηρείται και στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισού, από το ύψος της Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο κέντρο της πόλης, ειδικά στην Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη).

Στη Λ. Κηφισίας, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το πρωί με παράσυρση πεζού από μηχανή, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Αυξημένη κίνηση εντοπίζεται και στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισίας, καθώς και στα δύο ρεύματα της Βασ. Σοφίας (άνοδος) από το ύψος του HILTON, όπως και στην κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου.

Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στη Λ. Ποσειδώνος (από Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά), αλλά και στην Περιφερειακή Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.

Τέλος, αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/qIa129ShU1 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 21, 2025