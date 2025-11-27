Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Μεσογείων - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Ακόμη μια μέρα που η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι αυξημένη.
Ασφυκτική είναι η κατάσταση στον Κηφισό, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
Στην κάθοδο, η ουρά των οχημάτων ξεκινά από την Αττική Οδό και φτάνει έως τα ΚΤΕΛ, ενώ στην άνοδο η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από τον Ρέντη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, με συνεχείς σταματήματα.
Προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις:
5–10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία
5–10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα:
20–25 λεπτά από Δημοκρατίας έως Κηφισίας
Στην Κηφισίας, στο ύψος του Φάρου, η κυκλοφορία κινείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αλίμου, όπου επικρατεί κυριολεκτικά «μπέρδεμα» στην κίνηση.
Αυξημένη κίνηση με μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχει και στη Μεσογείων, ειδικά στη συμβολή με την Κατεχάκη.
Βαριά είναι η κυκλοφορία και στο παραλιακό μέτωπο, όπου από το Ελληνικό έως τον Πειραιά τα οχήματα κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς.
