Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός και Αττικής Οδός - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς άξονες του λεκανοπεδίου και σήμερα, Πέμπτη (18/12), με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία λόγω και τροχαίων ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί.

Μεγάλες «ουρές» έχουν δημιουργηθεί στον ανοδικό άξονα Καλλιρρόης - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας έως το ύψος του Μεγάρου Μουσικής, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία τόσο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Ηλιουπόλεως προς την Αρδηττού, όσο και στη Ερατοσθένους με τη Ριζάρη. Επίσης, δυσκολεύονται για τον ίδιο λόγο όσοι κατευθύνονται από τη Βουλή προς το Χίλτον.

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στον Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα, εκτός από τη Λεωφόρο Αθηνών, να έχει επηρεαστεί αρνητικά και η Λεωφόρος Σχιστού.

Κίνηση (18/12) | Google Maps

Στη λεωφόρο Κηφισού, η κίνηση δεν παρουσιάζει με τους οδηγούς να δοκιμάζουν για ακόμη ένα πρωινό του Δεκεμβρίου τις αντοχές τους.

Στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος των Σεπολίων έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, η κυκλοφορία διεξάγεται σχεδόν σημειωτόν ενώ και οι πέντε λωρίδες είναι πλήρως κατειλημμένες από οχήματα, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μήκος τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων.

Στην Κηφισίας και Μεσογείων παρατηρείται επίσης αυξημένη κυκλοφορία, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– η συμφόρηση να εκτείνεται σε μεγάλα μήκη, καθώς παρατηρείται κυρίως κατά τόπους.

Όσον αφορά την Αττική Οδό και εκεί η κίνηση είναι αυξημένη, καθώς στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά.

Στην Περιφερειακή Υμηττού σημειώνονται καθυστερήσεις 15' - 20' από την Αγία Παρασκευή μέχρι την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15'-20' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας. https://t.co/nar7NkG2bI — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 18, 2025