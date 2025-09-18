Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και κεντρικές λεωφόροι - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Μία ακόμα ημέρα με κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στην Αθήνα, καθώς κεντρικές οδικές αρτηρίες βρίσκονται στο «κόκκινο».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται για μία ακόμα φορά στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μεταξύ της συμβολής με την Αττική Οδό και της συμβολής με την Ιερά Οδό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις καταγράφονται:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Περιφερειακή Υμηττού 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/Qjkmiaiikg — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 18, 2025

Παράλληλα, προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Συγγρού. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης σε κεντρικές οδούς του Πειραιά.

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας περίπου στις 8:30 της Πέμπτης: