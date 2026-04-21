Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί

Με δυσκολία διεξάγεται για ακόμη ένα πρωινό η κυκλοφορία σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου στο λεκανοπέδιο Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και σε βασικές οδικές αρτηρίες.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό καταγράφεται αυξημένη κίνηση στο ρεύμα της ανόδου, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, με χαμηλές ταχύτητες των οχημάτων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και σε τμήματα της καθόδου.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Μεσογείων, κυρίως κοντά στους βασικούς κόμβους.

Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην παραλιακή λεωφόρο καταγράφονται τοπικές καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.