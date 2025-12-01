Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, κέντρο και Κηφισίας

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν και σήμερα (01/12), Δευτέρα, μεγάλη κίνηση στους δρόμους και μποτιλιάρισμα.
Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Χαλκηδόνα.
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου.
Μεγάλη συμφόρηση υπάρχει επίσης στις Λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά προς το σημείο όπου συναντώνται, καθώς και στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου με κατεύθυνση προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Έντονη κίνηση σημειώνεται κατά διαστήματα και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, καθώς και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Ο χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας:
